Gobbi: "I numeri scendono, sarebbe stupido restare fermi sulle misure"

BELLINZONA - I numeri del Covid sono sempre più bassi. I contagi scendono e con loro anche i ricoveri in ospedale. Per molti, è ora di togliere le misure, o almeno di allentarle.

Un parere espresso anche da Norman Gobbi a Radio Ticino. "Sarebbe stupido continuare a essere molto fermi sulle misure, perché ora due terzi dei ticinesi hanno già ricevuto almeno una prima dose", spiega.

A suo avviso" la luce in fondo al tunnel c’è, proprio perché, l’abbiamo visto, c’è stato un aumento della protezione della popolazione".

E pensare che ieri era uscita la notizia che il gruppo che consiglia il Governo Federale potrebbe voler togliere a chi non è vaccinato o guarito la possibilità di ottenere il certificato Covid tramite tampone perchè non sicuro... Gobbi è convinto che si possano fare eventi al chiuso, con le dovute protezioni: ci sono già state e non si sono registrati focolai.