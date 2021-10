Come se avessero sentito: il Municipio di Chiasso risponde agli stessi dubbi di Colombo

CHIASSO - Nel giorno in cui Moreno Colombo ha inviato una mozione al Governo per chiedere di implementare la digitalizzazione nelle formalità burocratiche doganali, il suo ex Municipio risponde a un'interrogazione sul medesimo tema.

Sì, si legge, la corsia di emergenza destinata ai camion forma coda e si devono cercare soluzioni che aiutino a accelerare lo sdoganamento. I problemi sono soprattutto in direzione sud e i tempi di attesa dipendono dal traffico. Nell'ultimo periodo ci sono vari cantieri che lo influenzano e lo svuotamento del piazzale da parte delle Dogane italiane avviene a ritmo più lento del solito.

Le procedure digitali, continua il Municipio, sono uguali in tutta la Svizzera: Colombo aveva sottolineato una miglior efficienza in altre dogana, a partire da Basilea.

Lo stesso comune si dice non ancora soddisfatto di quanto si sta facendo, e riassume i passaggi temporali che hanno caratterizzato gli ultimi anni, forti della volontà di creare soluzioni e addirittura spazi e uffici comuni con le Dogane italiane. Sono stati sottolineati gli sforzi incessanti dello stesso Municipio, anche per evitare che la corsia di emergenza diventi un parcheggio per i TIR.,