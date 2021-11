Nucleo di Ligornetto, l'effetto sospensivo potrebbe durare un anno e mezzo

LIGORNETTO - Per il momento, il nucleo di Ligornetto resta aperto. E non si sa fino a quando, perchè il Tribunale federale di Losanna non deciderà in tempi brevi in relazione al ricorso inoltrato dal Municipio di Stabio.

Infatti, il Municipio di Mendrisio desiderava chiudere il nucleo la mattina dalle 5 alle 8 e la sera tra le 16.30 e le 19.30, nei giorni feriali. Ma a Stabio l'idea decisamente non piaceva.

Inizialmente è stato concesso l'effetto sospensivo, che durerà sino alla scelta finale del Tribunale. Quando arriverà? Si dovrebbe poter aspettare un anno o addirittura un anno e mezzo.

Mendrisio evidentemente non è soddisfatta della decisione, anche perchè tra le motivazioni del Tribunale federale si legge che non c'è particolare fretta di attuare le misure, dato che si parla di un problema che dura da anni. "Il traffico è quotidiano", ha fatto notare il capodicastero Sicurezza pubblica Samuel Maffi al Cdt. Per contro, esulta Stabio, con il sindaco Simone Castelletti che ribadisce la richiesta inoltrata alla Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio per creare, o meglio rilanciare, un tavolo di lavoro regionale sul tema, che coinvolga la commissione stessa, i Comuni e il Cantone, visto che la problematica del traffico coinvolge l'intero Mendrisiotto.