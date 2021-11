LUGANO – L’Associazione ‘Io Sostengo il Polo’ è "lieta ed orgogliosa che la maggioranza delle luganesi e dei luganesi abbiano detto di SÌ al progetto del nuovo Polo Sportivo e degli Eventi. La maggioranza della popolazione ha dimostrato di sostenere lo Sport e di volere i benefici che questo progetto porterà con sé. A 70 anni dalla costruzione dell’attuale stadio, si apre oggi un nuovo capitolo nella storia dello sport luganese. Il nuovo stadio, il Palazzetto dello Sport, il parco urbano, la riqualifica al Maglio e le altre strutture potranno infine diventare realtà. Il progetto prevede che le strutture sportive siano realizzate in maniera prioritaria durante la prima fase, garantendo così che la Casa degli Sport venga messa a disposizione delle società sportive nel più breve tempo possibile".

E ancora: "Lugano ha scelto la via del futuro, con un progetto di sviluppo territoriale, infrastrutturale e sportivo di cui beneficeranno tutte e tutti i cittadini della Città e che diventerà un Polo di importanza regionale e cantonale. Un progetto popolare, ambizioso e moderno per la Porta Nord di Lugano. Ci auguriamo ora che chi abbia espresso preoccupazioni durante questa intensa campagna accetti la volontà popolare affinché i lavori di realizzazione del Polo Sportivo e degli Eventi possano iniziare celermente. Ci auguriamo che il movimento sportivo nato in questi mesi e che ha unito tutti nel raggiungimento di questo obiettivo, possa continuare a crescere con successo. Un nuovo capitolo inizia oggi, ma la storia futura dello sport luganese è ancora tutta da scrivere".