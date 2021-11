"Il polo del cambio marcia"

LUGANO – L’UDC sezione di Lugano "esprime la massima soddisfazione per l’esito della votazione comunale che ha visto l’avallo del 56,8% dei votanti, e con una partecipazione alle urne del 62,5% che ha dimostrato quanto il tema abbia saputo sollecitare grande interesse nella cittadinanza".

"L’importante progetto rispecchia quello che era lo slogan del partito alle ultime elezioni: 'Cambia marcia'. La ristrutturazione di un intero comparto cittadino, con particolare attenzione sì al lato sportivo, ma anche alla rivalutazione del quartiere di Cornaredo, vale qualche sacrificio finanziario e l’UDC si compiace della lungimiranza della popolazione che non si è lasciata spaventare dagli scenari catastrofici dipinti dagli avversari del progetto. Un progetto che, l’abbiamo sempre detto, non è perfetto, ma che permetterà la realizzazione di strutture di alta qualità e degne delle innumerevoli società che costellano il panorama sportivo cittadino, in primis il FC Lugano".

Per il Municipio, "un importante avallo della popolazione in un momento di clima politico a dir poco perturbato, un salutare stimolo e incoraggiamento a continuare nella Lugano che «cambia marcia». Ora, l’UDC si attende un rapido avvio dei lavori, si spera accompagnati da una sistematica e trasparente comunicazione, che renda edotti i cittadini di come vengano spesi i soldi che hanno concesso con il voto di oggi".