"Non escludo di ricandidarmi"

BELLINZONA – "Ricandidarmi nel 2023? Non lo escludo, anche se avevo detto di non voler prendere in considerazione l'idea". Lo ha affermato il consigliere di Stato Manuele Bertoli alla RSI nel corso del Quotidiano, la cui puntata verrà trasmessa integralmente il 31 dicembre.

Il direttore del DECS, per la prima volta, apre quindi le porte a una nuova corsa per un seggio in Governo nelle prossime elezioni. "So che ho detto che non mi sarei candidato, ma alcune posizioni espresse sulla scuola mi fanno venir voglia di restare. La mia volontà è chiara da tempo, ma in politica mai dire mai".