"Dedichiamo una via del centro di Lugano a Mario Agliati"

LUGANO – “Nelle ultime settimane si è sovente ricordata, a 10 anni dalla morte, l’importante figura del maestro di cultura popolare Mario Agliati, che ha dedicato la sua lunga vita a promuovere la conoscenza dei valori e talvolta anche dei disvalori che hanno caratterizzato l’800 e il ‘900 della nostra regione luganese ed in particolare della Città e del suo centro che definì nell’introduzione di una delle sue numerose pubblicazioni “quella che ormai mi appare come la mia unica patria””. Inizia così l’interrogazione che il PLR di Lugano ha inoltrato oggi al Municipio al fine di chiudere che venga dedicata una via del centro cittadino a Mario Agliati.

“Fu uomo – si legge – sociale, sensibile ai bisogni della popolazione, e storico attento agli sviluppi della vita, dei costumi ma anche delle realtà edilizie e paesaggistiche della nostra Lugano, capace di far ricordare attraverso le sue pubblicazioni l’evoluzione del progresso ma anche grandi errori commessi nel passato. Chi ha avuto il piacere di leggere la “Lugano del buon tempo” raccontata con l’ausilio di un’altra figura importante del nostro passato, il fotografo Vincenzo Vicari, si è certamente accorto che la storia di una città può anche essere ricordata alle nuove generazioni senza ricorrere a ricostruzioni dotte e faticose, ma con il tono lieve di una serena e lenta passeggiata. Molto scrisse l’Agliati di Lugano e delle sue genti, non solo negli importanti volumi che fu incaricato di redigere, ma anche nelle semplici ricostruzioni della vita di molte cittadine e cittadini, ma anche di personaggi passati da Lugano, che la rivista il “Cantonetto”, da lui fondata nel 1953, ci ha regalato e continua a regalarci grazie all'opera del figlio Carlo”.

E ancora: “Attraverso questa interrogazione il nostro gruppo politico chiede al suo Municipio se non ritiene opportuno dedicare finalmente a Mario Agliati, importante personaggio del nostro passato che continua a farci riflettere, una delle vie che caratterizzano il centro cittadino nel quale nacque e trascorse la sua vita ed il cui attuale nome, con il trascorrere del tempo, avesse perso in rilevanza storica”.