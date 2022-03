Un secondo gatto in famiglia? Ecco come gestire la convivenza

CADENAZZO – Stai per accogliere un secondo gatto in famiglia? Prudenza e attenzione, allora, devono essere le virtù per una corretta convivenza. Introdurre un nuovo gattino, specie se il primo gatto è adulto, non è mai facile. No, perché il carattere territoriale dei nostri amici a quattro zampe potrebbe causare qualche problemino.

Di questo aspetto ne ha parlato a Radio 3i la guardiana di animali Daniela Gentile, ospite di Lolly Camen. "Bisogna fare attenzione e non affrettare i tempi. Il gatto è un animale molto territoriale e si lega molto al padrone. Sbaglia chi pensa che non sia geloso del proprietario e del suo spazio".

Come comportarsi allora? Per prima cosa, è sconsigliata l'immediata tra i due. "Andrebbe – spiega Gentile – adibito un locale solo per il nuovo gattino, così che possa ambientarsi e orientarsi nei nuovi spazi. Man mano, dopo circa una settimana, si potrebbe 'scambiare' gli odori tra i due gatti".

Una volta che il nuovo arrivato si è ambientato, si può procedere a 'presentarlo' al più grande. "Ovviamente, i primi incontri andrebbero sorvegliati in quanto la reazione del gatto più anziano non è prevedibile. Non dobbiamo dare per scontato che un gatto ne accetti un altro".

La diffusione di ferormoni in un ambiente può aiutare? Sì, ma non c'è un giusto o un sbagliato. Ogni situazione è differente".