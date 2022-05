"Come tutti, come nessuno": alla Clinica Sant'Anna la mostra fotografica che racconta la disabilità infantile

SORENGO - "Come tutti, come nessuno", è il titolo dell'esposizione fotografica realizzata dalla fotografa Loredana Turchi, specializzata in ritratti artistici di neonati, in collaborazione con il centro di terapie per l'infanzia Girotondo di Losone e i responsabili Loris Allemann e Anne Lupo, e la Clinica Sant'Anna di Sorengo.

Cinquanta ritratti di bambini con difficoltà dello sviluppo di vario genere sono i protagonisti della mostra, che vuole trasmettere, attraverso l'espressività degli scatti, un delicato messaggio d'inclusione.

Sono molteplici e soggettive le sfumature che l'osservatore potrà scorgere e percepire in ogni singolo ritratto, ed è proprio questo l'intento dell'esposizione: risvegliare un senso di unicità, così meravigliosamente espressa dai bambini.

I ritratti fotografici si potranno ammirare dal 23 maggio al 23 giugno all'interno della Cappella della Clinica Sant'Anna a Sorengo.

Lunedì prossimo, 23 maggio, a partire dalle 18:30 si terrà il vernissage.

Chi fosse interessato a partecipare può iscriversi online sul sito della clinica o contattando l'ufficio marketing: events@clinicasantanna.ch