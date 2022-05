Al via il festival Lugano Dance Project

LUGANO – Tra mercoledì 25 e domenica 29 maggio 2022 Lugano si trasforma nella città della danza in occasione della prima edizione di Lugano Dance Project. Manca meno di una settimana all’apertura di Lugano Dance Project, inedito festival dedicato alla danza contemporanea che diffonderà la sua azione negli spazi del centro culturale LAC Lugano Arte e Cultura e in altri luoghi della città, alcuni dei quali si apriranno per la prima volta allo spettacolo dal vivo.

“Abbiamo deciso di investire sulla danza in quanto disciplina universale che riassume l’insieme delle arti, tra arte, gesto e movimento, esprimendo profonda corrispondenza con la missione del LAC. – dichiara il direttore generale Michel Gagnon – Una nuova proposta che sento particolarmente ‘mia’ e vivo come ‘sintesi’ della mia vita professionale. Mi auguro che questa sia la prima di molte altre edizioni e che Lugano e il LAC possano diventare sempre di più un luogo famigliare per artisti, professionisti e tutto il pubblico.”

Dichiaratamente ispirato alla comunità utopica del Monte Verità, laboratorio delle arti fiorito in Canton Ticino all’inizio del secolo scorso, Lugano Dance Project ambisce a gettare le basi su cui costruire un ideale ponte di confronto e pensiero tra Svizzera, Europa e Nordamerica. La canadese Virginie Brunelle, l’angloamericana Annie Hanauer, la svizzera Lea Moro sono le tre coreografe selezionate che hanno ricevuto una commissione per questa prima edizione e presenteranno a Lugano i loro nuovi lavori, frutti di un periodo di residenza in Canton Ticino erealizzati con partner internazionali e nazionali, senza dimenticare quelli del territorio come Teatro Danzabile.

Accanto al debutto delle loro inedite creazioni vedremo decine di altri appuntamenti di cui sono protagonisti artisti di fama internazionale e giovani talenti svizzeri, quali Simona Bertozzi, Lorena Dozio, Muhammed Kaltuk/Company MEK, Caroline Laurin-Baucage/Lorganisme, Ana Pi, Cristina Kristal Rizzo, Cindy Van Acker, insieme alla selezione Tanzfaktor composta da Alba Castillo, Company Snorkel Rabbit, Lucas Del Rio, Lisa Laurent & Mattéo Trutat, Luca Signoretti Dance

Company.

Arricchiscono il palinsesto del festival, completandolo, una suggestiva videoinstallazione in Piazza Luini, tavole rotonde, workshop per professionisti e studenti di danza, incontri pubblici con gli artisti, un allestimento fotografico e la proiezione di un film-documentario sulla storia del Monte Verità. I biglietti e il Pass del festival sono in vendita sul sito luganodanceproject.ch e presso la biglietteria del LAC.