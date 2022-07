Vent’anni di magia, torna il Vallemaggia Blues. Con uno sguardo al passato

CEVIO – Sarà un’edizione da non perdere quella che sta per iniziare del Vallemaggia Magic Blues. Lo storico festival spegne 20 candeline, e per festeggiare ha organizzato un programma del tutto speciale. Quest’anno gli organizzatori hanno voluto ripercorrere la storia del festival, inserendo in bacheca gli artisti che hanno segnato il loro passaggio nella Magic Valley.

Dopo lo stop del 2020 e l’edizione “limitata” dello scorso anno, con le due sole location di Cevio e Gordevio, si tornerà finalmente ad esibirsi sulle piazze, come da copione e tradizione conclamata vuole, iniziando dalla splendida piazza di Brontallo.

L'appuntamento è dall'8 luglio al 7 agosto, nelle più belle piazze dei villaggi della Vallemaggia, che faranno da cornice a diverse serate di musica coinvolgente.

Ecco il programma nei dettagli di “20 YEARS OF MAGIC”:

Brontallo, Venerdì, 8 luglio 2022, (21:00) Opening Night - Amaury Faivre - Big Daddy Wilson

Moghegno, Mercoledì, 13 luglio 2022, The sound of New Orleans – An Evening for Hannes Black Mama feat. Stephanie Océan Ghizzoni - Andy J. Forest

Moghegno, Giovedì, 14 luglio 2022, (20:00) The 4th European Blues Night Veronica & Max - Nothing Toulouse feat. Marija Gasparic - Justina Lee Brown

Cevio, Mercoledì, 20 luglio 2022, (21:00) Cek Franceschetti & The Stompers - Mike Zito

Cevio, Giovedì, 21 luglio 2022, (21:00) Max Dega Shurablues feat. Angelo "Leadbelly" Rossi - Popa Chubby

Maggia, Mercoledì, 27 luglio 2022, (21:00) Mandolin’ Brothers - Dana Fuchs

Maggia, Giovedì, 28 luglio 2022, (21:00) SuperDownHome - Nine Below Zero

Gordevio, Giovedì, 04 agosto 2022, (21:00) Freddie & The Cannonballs - Philipp Fankhauser

Gordevio, Venerdì, 05 agosto 2022, (20:00) Magic ROCK Night Luca Princiotta Band - The Quireboys - Philipp Bluedög Gerber Gang & FRIENDS Freda Goodbled, Igor Gianola, Freddy Steady, Luke Gasser & Marc Amacher

Avegno, Sabato, 6 agosto 2022, (21:00) The 20th Anniversary Magic Party (Entrata libera) Bat Battiston - Paolo Tomamichel Band - Delta Groove Band The 20 Magic Anniversary Band & SPECIAL GUEST (British Blues & Rock Explosion & SPECIAL GUEST: Danny Bryant, Danny Handley, Michael Dotson, Bat Battiston, Freddy "Cannonball" Albertoni, Max Dega & Paolo Tomamichel)

Avegno, Domenica, 7 agosto 2022, (21:00) An Evening with Locarno Film Festival DimeBlend feat. Chiara Keyra Ruggeri - Lisa Doby - Sari Schorr