Inaugurato il Centro Il Girasole a Lumino. "Importante per la conciliabilità famiglia-lavoro"

LUMINO - Grande successo per la festa inaugurale del Centro extrascolastico Il Girasole di Lumino, gestito dalla Fondazione Pro Infantia. Il Centro, che è stato avviato lo scorso mese di settembre, ha potuto finalmente inaugurare ufficialmente la sua apertura alla presenza dei rappresentanti delle Autorità comunali di Lumino, tra i quali il Sindaco di Lumino Nicolò Parente, del Consigliere di Stato e Direttore del Dipartimento sanità e socialità Raffaele De Rosa e dei membri del Consiglio di Fondazione di Pro Infantia.

Il Centro extrascolastico Il Girasole di Lumino è la quarta struttura che la Fondazione Pro Infantia ha inaugurato nei Cantoni Ticino e Grigioni dalla sua fondazione nel 2017. Esso può accogliere fino a 19 bambini dai 4 ai 14 anni e s’iscrive nella missione della Fondazione di contribuire alla conciliabilità tra famiglia e lavoro e a offrire opportunità di socializzazione e formazione per l’infanzia.

Durante l’evento inaugurale, al quale hanno partecipato circa 150 persone tra genitori e bambini, il Presidente del Consiglio di Fondazione Stevens Crameri ha ringraziato il Patriziato e il Comune di Lumino per la preziosa collaborazione nell’apertura del Centro extrascolastico “un’ottima dimostrazione di quanto positiva possa essere la collaborazione tra gli enti pubblici e i privati”.

Il Sindaco di Lumino Nicolò Parente ha dichiarato che “con l'apertura del Centro extrascolastico Il Girasole, il Comune si dota di un’importante offerta che guarda al futuro, volta a favorire la conciliabilità famiglia-lavoro e a rendere ancor più attrattiva e competitiva la realtà di Lumino”.

Il Consigliere di Stato Raffaele De Rosa, dopo aver salutato i molti bambini presenti, ha aggiunto “È con gioia che oggi sono qui a Lumino per questa importante inaugurazione. Il Centro extrascolastico consente di dare ulteriore qualità alla cura del benessere del bambino, grazie a personale appositamente formato, a un coordinamento pedagogico e alla giusta organizzazione degli spazi e delle attività. La nuova struttura soddisfa anche due importanti aspettative dei genitori: la sicurezza data in particolare dai criteri di autorizzazione e dalla vigilanza del DSS e la possibilità di beneficiare degli aiuti alle famiglie per il pagamento delle rette.” Ha in seguito sottolineato che “I centri extrascolastici e gli asili nido sono molto importanti sia per la crescita e la socializzazione dei bambini e dei ragazzi, quali elementi educativi e di sviluppo, sia quale sostegno alle famiglie per favorire la conciliabilità famiglia-lavoro”.

Infine, la responsabile del Centro Lisa Giacomini ha tenuto a ringraziare l’equipe del Centro, Assunta Gritto e Sheila Pronzini, per il costante e irrinunciabile lavoro a favore dei bambini che partecipano alle attività del Centro.

Il Centro extrascolastico Il Girasole è a disposizione sia durante il periodo scolastico che durante le vacanze, comprese quelle estive. Maggiori informazioni su www.proinfantia.ch.