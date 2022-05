Fondazione Alberto Pedrazzini, aperte le iscrizioni alla colonia Casa Cerentino

LOCARNO – L’estate si avvicina, e da ieri sono aperte le iscrizioni per la Colonia della Fondazione Alberto Pedrazzini, il campo vacanza che si tiene ogni anno nel mese di luglio nella casa di proprietà della famiglia a Cerentino, in alta Valle Maggia. Quest'anno la Colonia avrà luogo dal 3 al 16 luglio, come si evince dal comunicato stampa diffuso dalla Fondazione. Attiva da oltre cent’anni, la colonia estiva offre a bambini e ragazzi in età scolare una valida opportunità pedagogica e di socializzazione, con giochi ed escursioni che valorizzano la natura e le risorse del luogo, nonché la possibilità di responsabilizzarsi nello svolgimento delle attività quotidiane.

“Chi fosse interessato può prendere contatto con la segretaria, Cristina Storni, all’indirizzo info@casa-cerentino.ch” si legge nel comunicato “oppure riempire direttamente il formulario d’iscrizione, scaricabile dal sito www.casa-cerentino.ch”.

Inoltre, prosegue la nota, nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea della Fondazione. “I soci hanno approvato i conti che, nonostante due anni di pandemia, sono risultati in lieve attivo, grazie alla generosità dei donatori che sostengono sempre generosamente la sua causa. Nel comitato sono stati nominati due nuovi membri: Elisa e Federico Pedrazzini, pronipoti del fondatore Alberto, prendono il posto del dimissionario Paolo Pedrazzini. Il comitato risulta così composto, oltre che dai due nuovi eletti: Dr. Augusto Pedrazzini Presidente, Avv. Franco Pedrazzini Vice-presidente, Maria Fornera, Don Carmelo Andreatta, Luisa D’Antico, Rita Omini e dal dottor Damiano Poncini”.