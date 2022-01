Professione Youtuber, ecco quante visualizzazioni occorrono per sopravvivere in Svizzera

LUGANO - Quanto può guadagnare uno Youtuber a tempo pieno? Uno studio realizzato dalla società Reboot Online Marketing ha utilizzato i dati di Lickd.co per stabilire di quante visualizzazioni avrebbero bisogno i cittadini di 44 Paesi europei per guadagnare la stessa cifra dello stipendio medio annuo netto nel loro rispettivo Paese se volessero lasciare il lavoro per diventare Youtuber a tempo pieno.

Secondo la ricerca, gli italiani dovrebbero raggiungere un minimo di 5.907.430 visualizzazioni per raggiungere lo stipendio medio annuo netto di 20.748 euro, che è il parametro di riferimento per l’Italia.

Ma nel Nord Europa, l’impresa è molto più ardua, e Lichtenstein, Svizzera e Danimarca sono al top. A Copenhagen, ad esempio, uno Youtuber full time dovrebbe superare più di 12 milioni di visualizzazioni per accumulare la stessa somma di reddito medio annuo del proprio Paese. In Svizzera addirittura più di 15,4 milioni di visualizzazioni. Ma il record spetta al Lichtenstein con 16.692.252 visualizzazioni.

Sul versante opposto, in 43° posizione, troviamo l’Armenia: gli armeni che sognano di diventare delle star di YouTube dovrebbero totalizzare solo 850.611 visualizzazioni per guadagnare abbastanza entrate pubblicitarie da essere equivalenti allo stipendio medio annuo netto di 2.988 euro nel Paese. Evidentemente, il numero di visualizzazioni necessarie a vivere grazie a Youtube dipendono dai livelli salariali delle varie nazioni. Ma, come si evince dalla ricerca, non è così facile diventare delle star del web.