Calcio fermo per il coronavirus. La decisione della SFL

BERNA – Il coronavirus ferma il calcio svizzero. La Swiss Football League (SFL) ha, infatti, reagito all’ordine del Consiglio Federale rinviando tutte le partite in programma nella 24esima giornata di Super e Challenge League. Le date dei recuperi sono ancora da definire.

"Durante la conferenza odierna – si legge in una nota – il Consiglio Federale ha imposto il divieto a tutte le manifestazioni con più di mille persone in Svizzera fino al 15 marzo. La SFL informerà sugli sviluppi futuri nel corso della prossima settimana in collaborazione con autorità e club. Dei match a porte chiuse sono da prendere in considerazione"