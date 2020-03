Il Coronavirus mette in ginocchio l'hockey svizzero: annullati gli spareggi

BERNA – Il campionato svizzero di hockey è stato annullato. Non si svolgeranno, quindi, playoff e playout nei due massimi campionati elvetici. Lo ha deciso – anticipa il Blick – la Lega Svizzera di Hockey nel corso della riunione straordinaria di oggi.

Il CEO dello Zurigo Peter Zahner ha commentato la decisione al quotidiano affermando che "non c'era altra scelta se non quella di annullare la stagione". Ieri, il Consiglio di Stato ticinese ha ufficializzato le nuove misure per far fronte all'emergenza coronavirus. Tra queste rientra anche la chiusura fino al 29 marzo di impianti sportivi, piste di ghiaccio comprese.

Le misure adottate in Ticino – ha fatto sapere il capo della Divisione malattie trasmissibili dell'Ufficio federale della sanità pubblica Daniel Koch – "saranno probabilmente seguite dal resto della Svizzera". Ancora incerto il futuro dei mondiali di hockey, in programma a maggio a Zurigo e Losanna. Una decisione – si vocifera – dovrebbe essere presa entro il 15 aprile.