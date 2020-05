Lugano, un calciatore positivo al Coronavirus (ma asintomatico), un altro è stato a stretto contatto

LUGANO – La Swiss Football League ha varato un calendario da tour de force, per terminare il campionato interrotto a causa del Coronavirus e giocare quello successivo prima degli Europei ora in programma nel giugno del 2021, scendendo in campo anche nel periodo natalizio e di fatto saltando pause estive e invernali.

Non si sa ancora se si potrà riprendere davvero, intanto le squadre stanno piano piano riprendendo gli allenamenti. Il Lugano è tra queste (l’altro giorno ha diramato le regole per i giornalisti che vorranno seguire le sedute e per le conferenze stampa, improntate alla prudenza) e ha deciso di sottoporre preventivamente giocatori, staff tecnico e staff amministrativo che avrà contatti frequenti con la prima squadra ad un test del tampone e ad un test sierologico. Questo malgrado la Swiss Football League e l’Ufficio Federale della Sanità Pubblica non abbiano imposto un obbligo.

Un giocatore (“giocatore A”, ovviamente per privacy non si fa il nome) è risultato positivo al tampone e dovrà osservare 10 giorni di isolamento. Egli è asintomatico e si sente bene.

Un secondo giocatore (“giocatore B”) è stato a contatto ravvicinato con il primo e, secondo le direttive dell’ufficio del medico cantonale, dovrà osservare una quarantena di 10 giorni. I due non hanno rispettato le direttive della società che proibivano esplicitamente contatti stretti e prolungati.

Due altri giocatori ed un dipendente amministrativo sono risultati positivi al test sierologico (ma negativi al tampone). Questo significa che hanno contratto il virus nelle scorse settimane e sono ora guariti.

Come misura preventiva uno dei due calciatori è già stato sottoposto ad esami medici approfonditi che ne hanno accertato l’idoneità ad allenarsi regolarmente. L’altro verrà sottoposto agli stessi test lunedì. Preventivamente, un totale di 3 giocatori si alleneranno a parte in attesa di valutare l’evoluzione clinica del giocatore B.

Il Lugano approfitta consiglia “a tutti i club di effettuare dei test alla ripresa degli allenamenti, e ringrazia il proprio staff medico per l’eccellente supporto e professionalità messa a disposizione in queste settimane molto particolari”.