Il campionato Europeo BMX Racing si svolgerà il 2,3,4 ottobre. Cattaneo: "Ci stiamo impegnando a ricollocare nei calendari tutti gli eventi"

BELGIO - La riprogrammazione degli eventi UEC nei calendari internazionali 2020 sta prendendo forma e per quanto riguarda il Campionato Europeo BMX Racing di Dessel (Belgio), l’appuntamento è per il 2, 3 e 4 ottobre 2020.

La nuova collocazione nel calendario internazionale consentirà all’evento, che assegnerà complessivamente 7 titoli europei (juniors, under 23, elite maschili e femminili oltre a quello del Team Time Trial), un alto livello tecnico in considerazione del fatto che si tratta di uno degli eventi più importanti della stagione.

Per quanto riguarda gli altri eventi, per il Campionato Europeo Mountain Bike Cross-country, originariamente in programma a Graz-Statteg (Austria) sono state individuate come date nel nuovo calendario MTB UCI quelle del 15, 16, 17 e 18 ottobre 2020. Al momento è in corso la ricerca di un ente organizzatore.

In accordo con il comitato organizzatore, il Campionato Europeo MTB Youth di Pila (Italia) in programma dal 28 luglio al 1 agosto, è stato annullato.

Rocco Cattaneo, Presidente dell’Union Européenne de Cyclisme: “In un momento delicato come quello attuale ci stiamo impegnando per una ricollocazione nei calendari di tutti gli eventi europei proprio per dare al movimento ciclistico del nostro continente, e a tutte le sue componenti, lo spazio che merita in ambito internazionale. Si tratta di un lavoro non facile che stiamo portando avanti in perfetta sintonia con l’UCI, le Federazioni Nazionali e tutti gli organizzatori che ringrazio per la collaborazione e l’impegno con cui stanno affrontando queste settimane frenetiche che ci porteranno ad una ripartenza dell’attività, qualora ce ne siano

le condizioni, a pieno ritmo. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla Federazione Ciclistica Belga e agli organizzatori dell’Off-road club BMX 2000 DESSEL vzw del presidente Frank Smets per averci da subito supportato nell’intenzione di disputare un evento come il Campionato Europeo BMX che rappresenta indubbiamente uno dei punti di riferimento della nostra attività.”

L’Union Européenne de Cyclisme sta continuando a lavorare ad un nuovo calendario dei propri eventi che consenta la ripartenza dell’attività dal 1° luglio come indicato dall’UCI e nel pieno rispetto delle direttive delle varie autorità competenti (Organizzazione Mondiale della Sanità, Governi locali e UCI), un calendario che abbia come priorità la salute e la salvaguardia del movimento ciclistico e di tutte le sue componenti, sportive, economiche e professionali.

Non appena disponibili, tutti gli aggiornamenti del calendario saranno pubblicati sul sito internet www.uec.ch