Calcio e Coronavirus, altra partita rinviata in Terza Lega

LIGORNETTO – Il calcio regionale è stretto nella morsa del Covid. Con il recente aumento dei contagi in Ticino, diversi club locali impegnati nei campionati amatoriali sono stati sottoposti alla quarantena dopo uno o più casi di positività.

Dopo i rinvii di Coppa Ticino, tocca ai campionati fare i conti con l’emergenza covid. L’ultimo match in ordine cronologico rinviato è quello di Terza Lega tra Ligornetto e Vacallo, inizialmente in programma nel pomeriggio di domenica.

Come confermato a La Regione da un membro della SAV Vacallo Calcio, il match è stato rinviato dopo un caso sospetto all’interno del Ligornetto. Allo stato attuale, non è ancora dato sapere se la squadra giallonera – ancora imbattuta in campionato – dovrà sottoporsi al periodo di quarantena obbligatoria.

Di sicuro, quindi, c’è solo il fatto che Ligornetto-Vacallo è il secondo incontro – dopo Monteceneri-Insubrica – rinviato nel fine settimana a causa del Covid-19.