Mattia Bottani positivo al coronavirus

LUGANO – L’FC Lugano comunica che un test PCR effettuato ieri ha certificato la positività del proprio attaccante Mattia Bottani al COVID-19. Il giocatore è stato testato in seguito alla comparsa di sintomi immediatamente annunciata lunedì al COVID-19 Officer del club. Mattia non ha avuto contatti con il resto della squadra dalla partita di sabato sera e, a partire dalla comparsa dei sintomi, si trova in isolamento al proprio domicilio.

A seguito di quanto sopra riportato, l’FC Lugano sottoporrà ora al test PCR tutti i giocatori e membri dello staff.