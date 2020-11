Due casi positivi nella Nazionale Svizzera

BERNA – Jordan Lotomba, giocatore della Nazionale e dell’OGC Nice, e un membro dello staff medico della Nazionale A sono risultati positivi al Covid-19. Entrambi sono asintomatici e, come prescritto dalle autorità sanitarie, si sono posti in isolamento. Tutti gli altri test della delegazione sono risultati negativi.

Le severe misure di protezione e le regole imposte dall’ “UEFA Return to Play Protocol” sono state rispettate rigorosamente sin dall'inizio del ritiro a Pratteln (BL). Su questa base d dopo la consultazione con l’ufficio del medico cantonale del cantone Basilea Campagna, non sono necessari ulteriori provvedimenti per la squadra nazionale.

Come previsto, la squadra si trasferisce in Belgio stamattina per disputare mercoledì sera la partita internazionale a Leuven. L’allenatore della Nazionale Vladimir Petkovic ha deciso di non rimpiazzare Jordan Lotomba e di conseguenza la squadra volerà a Bruxelles con 23 giocatori.