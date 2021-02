CORTINA – È gioia rossocrociata ai Mondiali di sci a Cortina. La grande favorita Lara Gut-Behrami, perfetta sul pendio italiano, ha trionfato nel SuperG davanti alla connazionale Corinne Suter e l'americana Mikaela Shiffrin.

La neocampionessa del mondo si è mostrata emozionata al termine della gara. "Non ero così soddisfatta di come ho interpretato la gara. La pista è risultata più difficile del previsto, ma tutto è andato per il meglio e sono felicissima".