Il Chiasso lancia un assist alla solidarietà

CHIASSO - Un gesto a favore della Fondazione Provvida Madre, per riempire virtualmente lo stadio e dare una mano alla costruzione del Progetto “Casa Ursula“, con sede a Balerna. È l'iniziativa fortemente voluta e presentata dall'FC Chiasso.

In occasione della prossima gara casalinga dei rossoblu, importantissima per la classifica, contro la diretta concorrente Kriens, in programma per venerdì prossimo, i tifosi potranno acquistare un biglietto virtuale. Ovviamente, non si potrà andare allo stadio, ma l'offerta libera sarà devoluta alla Fondazione.

"Football Club Chiasso 2005 SA crede fortemente nel territorio e negli enti che operano nell’ambito dell’inclusione sociale e della disabilità. La Fondazione Provvida Madre lavora per dar vita ad un luogo, Casa Ursula, dove questi giovani, che diventeranno adulti, possano crescere, sviluppare le proprie abilità e trovare un’identità", si legge in una nota del club. "La tribuna del Riva IV resterà vuota, ma un vostro contributo può far davvero la differenza!".

È possibile fare un’offerta economica libera al seguente IBAN: CH9700764126780312009. Tutti possono aderire all‘iniziativa, che sarà valida dall’1 al 8 aprile.