Non riesce l'operazione-nostalgia, non sarà Pizzul a commentare la finale. E intanto le tartarughine...

LONDRA - Mancano poco più di 24 ore alla finalissima dell'Europeo che vedrà l'Inghilterra sfida l'Italia e la tensione e l'aspettativa sono altissime. Molti italiani si augurano di ripetere l'exploit dei Mondiali 2006. La Nazionale di Mancini è arrivata oggi a Londra.

Chi dovrà perdersi la finale è il telecronista Alberto Rimedio, che sinora aveva accompagnato gli azzurri nella loro corsa commentando le partite alla Rai. A metterlo ko e togliergli la possibilità di raccontare la sfida più attesa è stato il Covid. A sostituirlo sarà Stefano Bizzotto, con Katia Serra come seconda voce.

Sui social era impazzata una campagna che voleva il ritorno dello storico cronista Bruno Pizzul. L'ormai 83enne non ha mai "vinto" con l'Italia una competizione mondiale o europea. Ha ringraziato commosso declinando la possibilità: "Non è fattibile, ringrazio quelli che hanno fatto questa cosa ma francamente non credo sia nemmeno da prendere in considerazione. Fa piacere vuol dire che qualcosa di buono abbiamo lasciato nel ricordo della gente se le persone si sono ricordate di me, ma è solo nostalgia. La Rai ha ampie e qualificate possibilità di sostituire Alberto Rimedio, al quale mando un grande e affettuoso abbraccio. Ringrazio ancora le persone che mi hanno pensato". A domanda precisa, ammette che avrebbe scelto Bizzotto.

Intanto, non poteva mancare il pronostico della tartarughine Ronnie e Nati di Maxi B e della compagna Eliana. Ecco chi vincerà per loro, coi dovuti scongiuri dei tifosi italiani....

