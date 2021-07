L'atto finale di Euro2020, tocca a Italia e Inghilterra

LONDRA– Siamo arrivati al giorno conclusivo di Euro 2020. Questa sera, a Wembley (ore 21:00), andrà in scena l’atto finale tra i ‘padroni di casa’ inglesi e l’Italia di Roberto Mancini. È anche, se vogliamo metterla sul piano politico, Brexit vs UE.

È l’occasione della vita per i leoni. “It’s coming home”, ripetono in questi giorni l’inglesi, che per le strade e per le vie di Londra e tutto il Regno Unito usmando un successo che manca da sempre nella bacheca dei trofei. L’Italia e gli italiani hanno scelto la via della scaramanzia e dei giochi psicologici per affrontare la vigilia del match. Sulle più note pagine sportive si dà ‘per certa’ la vittoria dell’Inghilterra. Ma sono ‘gufate’, che fin qui hanno portato bene agli italiani.

Quella di stasera sarà il terzo precedente tra le due squadre in un Europeo. Il bilancio dei precedenti sorride alla Nazionale italiana, che ha sempre vinto quando ha incrociato l'Inghilterra nella competizione. È il caso del 1980, quando a Torino Tardelli realizzò l'1-0 ed è il caso del 2012 quando vinse ai rigori il quarto di finale.

Le probabili formazioni:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Phillips; Saka, Mount, Sterling; Kane