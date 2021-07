Italia campione d'Europa!

LONDRA – "It's coming home", era il grido che ha accompagnato gli inglesi e l'Inghilterra nei giorni precedenti alla finale di Euro2020 con l'Italia. Alla fine è diventato "it's coming...Rome". Sì, perché sul tetto d'Europa si piazza l'Italia di Roberto Mancini, abile a prendere per mano gli Azzurri e guidarli fino alla conquista del trofeo che mancava da 53 anni.

A Wembley si sono rivelati decisivi i calci di rigore dopo l'1-1 dei tempi regolamentari e supplementari (Shaw e Bonucci i marcatori). 'Gigi' Donnarumma ha poi fatto la differenza nel parare i rigori e trainare l'Italia a sollevare la Coppa. Rimane, ancora, a bocca asciutta l'Inghilterra a livello di Europei.