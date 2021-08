TOKYO – È medaglia d'argento per Belinda Bencic e Viktorija Golubic nel doppio di tennis a Tokyo. Il tandem svizzero non è riuscito a battere in finale le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova. È la seconda medaglia conquistata dalla Svizzera nel tennis dopo il successo di ieri di Belinda Bencic nel singolo.