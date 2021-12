Straordinario Noé! Dopo l'argento nei 200 metri delfino, il record svizzero nei 100

ADU DHABI - Dopo aver appassionato l'intero Ticino con le sue imprese alle Olimpiadi e dopo il ritorno in Ticino per allenarsi, Noé Ponti continua a mietere successi. Ieri ha infatti vinto l'argento nei 200m delfino ai Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi ed oggi ha conquistato un record.

Infatti da oggi il ticinese è detentore del miglior tempo del miglior tempo di sempre a livello svizzero nei 100 metri delfino.

Nelle batterie di qualificazione ha fermato il cronometro a 49"49, che è anche il miglior tempo registrato nelle qualifiche. Ponti conquista così l'accesso alle semifinali.