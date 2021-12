Diversi positivi, l'Ambrì va in quarantena preventiva

AMBRI - L'Ambrì in quarantena preventiva. Il club leventinese ha fatto sapere di avere diversi casi positivi all'interno del gruppo squadra, dunque tutti dovranno osservare la misura.

Lo ha deciso il Medico Cantonale dopo la scoperta delle positività. Domani sera arriveranno probabilmente i risultati degli esami e si potrà capire se si tratta di variante Omicron.

Nel mentre si pensa alla Spengler, che a questo punto è in dubbio. I vertici della Lega e il Comitato organizzativo della Coppa Spengler sono stati informati di quanto successo e ci saranno delle riunioni già oggi per capire come muoversi.