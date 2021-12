L'Ambrì dà forfait alla Coppa Spengler. Si ritira anche il Team Canada

DAVOS - La Spengler si terrà, anche se con un organico diverso da quello previsto inizialmente, dato che l'Ambrì dovrà disertare l'appuntamento a causa della quarantena ordinata dal Medico Cantonale a causa della quindicina di positivi scovati tra le sue fila.

Ai dieci giorni, ha fatto sapere il club, se ne aggiungono altri cinque per il ritorno alle competizioni prescritti dal protocollo definito dalla task force medica della Lega

Oltre ai leventinesi darà forfait anche il Team Canada, che per motivi precauzionali e per le restrizioni ai viaggi a cui sarebbe incorso, avendo anche giocatori provenienti da diverse squadre, ha scelto di non venire in Svizzera.

Al momento ci sono dunque cinque partecipanti, dato che gli organizzatori al posto dell'Ambrì hanno invitato lo Slovan Bratislava e sta cercando un sesto team. Eventualmente si potrebbe giocare anche in cinque, con un tutti contro tutti e le prime due in finale.