La Polizia non parla ancora di omicidio, ma ha fermato un ticinese residente nel Luganese e uno straniero con permesso C, domiciliato nel Mendrisiotto: entrambi sarebbero noti alle forze dell’ordine

VIGANELLO – Il 43enne svizzero del Mendrisiotto respinge le accuse. Stando alla RSI, spiega di aver assistito alla scena, ma di non averne prese parte.

Il tutto è nato da un litigio per futili motivi, non esistevano problemi pregressi, riguardanti droga o simili, come si era ipotizzato in un primo momento.

Il 35enne deceduto è stato preso a pugni, il 43enne dice che non vi sono stati calci e non sono state usate armi. Lui, sostiene, era semplicemente presente.