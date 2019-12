Nel 2018 meno traffico nel Mendrisiotto, Luganese e Locarnese! E come mai siamo sempre in colonna?

BELLINZONA - Il DT ha pubblicato oggi il rapporto La mobilità in Ticino nel 2018 che riassume i principali dati inerenti alle diverse modalità di trasporto impiegate nel Cantone: gli utenti del trasporto pubblico e il traffico stradale sono rimasti generalmente invariati, rispetto al 2017

La pubblicazione La mobilità in Ticino nel 2018 offre uno sguardo sulla mobilità cantonale, fornendo una panoramica sull’evoluzione degli utenti dei trasporti pubblici su ferro e su gomma, della vendita di biglietti e abbonamenti Arcobaleno, del traffico individuale motorizzato e ciclabile.

Dopo l’andamento eccezionale registrato nel 2017 grazie all’apertura della Galleria di base del Gottardo, all’introduzione del TicinoTicket e alla meteo particolarmente favorevole che ha ulteriormente sostenuto gli spostamenti legati al turismo, nel 2018 l’utenza del trasporto pubblico in Ticino è rimasta generalmente invariata.

Nelle regioni del Mendrisiotto, del Luganese e del Locarnese e Valli, nei punti della rete stradale cantonale per i quali si dispone di conteggi del traffico, nel corso del 2018 si è registrato un calo generalizzato del volume di traffico, con alcune puntuali eccezioni.

Nella regione del Bellinzonese e Valli si sono invece registrati aumenti o diminuzioni a seconda della zona. Non è possibile procedere a una descrizione completa dell’evoluzione sulla rete viaria in quanto non sono disponibili i dati delle autostrade.

Anche la mobilità lenta viene monitorata grazie alle postazioni di conteggio di biciclette, la cui rete è stata ampliata nel corso del 2019. Dei sette contatori attivi già da diversi anni, il più sollecitato è quello posizionato lungo il percorso che transita sulla passerella sul fiume Maggia, tra Locarno e Ascona: mediamente sono state contate nel 2018 quasi 1'500 bici al giorno, con punte sopra le 3'600 bici.