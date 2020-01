E nafta fu. "Primo rifornimento per Palazzo Carpano già effettuato. Un albergo era pronto a ospitare gli inquilini"

CHIASSO – Gli abitanti di Palazzo Carpano riavranno la nafta e dunque non dovranno più combattere col freddo in casa. Aveva suscitato indignazione la decisione del proprietario dello stabile, che alcuni mesi orsono aveva dato disdetta a tutti gli inquilini, alcuni di essi in quello stabile da decenni, parecchi anziani e qualcuno in precarie condizioni di salute, interrompendo diversi servizi.

Nei giorni scorsi, addirittura li aveva lasciati senza nafta e loro hanno chiamato Giorgio Fonio, che si era già occupato del loro caso. Il popolare democratico, oltre a una denuncia pubblica, aveva sollecitato il Municipio chiedendo se non ci si dovesse rivolgere alla Magistratura.

E ieri in serata la bela notizia, comunicata proprio da Fonio: “Sono state ore impegnative quelle passate dalla denuncia del degrado che stanno vivendo gli inquilini del Palazzo Carpano di Chiasso, per cercare di risolver una situazione indecente. Sono stati molti coloro che mi hanno contattato, offrendo aiuto e sostegno agli inquilini, compreso un albergo della zona che era disposto ad offrire alloggio alle persone”, spiega, parlando dunque di un’altra, positiva ondata di siludaruetà.

“Ma pochi minuti fa mi è arrivata la conferma da parte della Municipale Sonia Regazzoni Colombo, con la quale sono in contatto e che ringrazio per la sensibilità e l'impegno, che la Pina Petroli (che ringrazio anch'essa per la tempestività, nonostante oggi siano oberati di lavoro!) procederà ad un primo rifornimento ancora oggi (ieri, ndr) pomeriggio!Adesso dobbiamo verificare che il riscaldamento riparta e che situazioni simili non si ripetano più!”.

A pagare è il proprietario.