PLR, è l'ora dell'incertezza. Chi in lista al posto di Bertini?

Non è un segreto che con Bertini si puntasse al ruolo di sindaco di Borradori, ma dopo il suo ritiro... Badaracco e Valenzano Rossi hanno qualche timore, Tognola punta comunque a riconquistare un seggio. "Non sono riuscito a sedare le tensioni"

LUGANO – In casa liberale luganese tutto è cambiato nel giro di pochi giorni, ovvero da quando Michele Bertini ha comunicato che non si ricandiderà.

Oggi ci sarà la direttiva della sezione che annuncerà i nomi dei candidati. Secondo liberatv.ch, si tratta di Roberto Badaracco, Giovanna Viscardi, Karin Valenzano Rossi, Morena Ferrari Gamba, Luca Cattaneo e Andrea Nava. Più il settimo nome, sul quale circolano varie opzioni. La Commissione Cerca è guidata da Rocco Olgiati e presenterà i nomi nel tardo pomeriggio alla Direttiva.

Ne manca, ovviamente, uno. Il posto che doveva essere dell’attuale Municipale è vacante. Si saprà fra poche ore cosa vorrà fare il PLR.

Intanto, interpellato da Radio 3iii in merito ai contrasti avuti da Bertini col partito, Bixio Caprara ha detto che "quando si fa politica ci si confronta con opinioni diverse, dispiace una quando qualcuno interpreta queste opinioni come una non considerazione della propria persona. Su questo ne abbiamo parlato lungamente”. Il rischio è addirittura di perdere un seggio o si può ancora puntare al terzo? "Ho anche sentito chi dice che dobbiamo stare attenti perchè non è detto che anche il secondo sia così scontato... per questo dobbiamo continuare a lavorare con determinazione. Il peggio che si possa fare è dare determinate posizioni come scontate."