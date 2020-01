Il Ticino impazzito per i koala, partiranno dieci pacchi per l'Australia. Si può contribuire economicamente alla spedizione

LUGANO – La raccolta del materiale per i koala australiani feriti nell’incendio che sta devastando l’Australia stessa sta andando oltre ogni previsione. I pacchi che verranno inviati sul posto sono una decina, se ne prevedevano al massimo tre, invece come detto il coinvolgimento del Ticino, letteralmente impazzito di affetto per gli animali simbolo di dolcezza (in molti ne stanno adottando a distanza) è stato impensabile.

Le volontarie chiedono che non si diano più calze, che ora sono sufficienti, bensì soprattutto garze. Nadia Parise, da cui tutto è partito, oggi ha spiegato sui social di aver ricevuto addirittura 3'890 messaggi! Purtroppo, ci sono anche coloro che non credono alla bontà dell’iniziativa, come ci aveva spiegato ieri: “sono molto arrabbiata!!! Purtroppo ci sono delle persone che hanno dei dubbi sulla veridicità della nostra raccolta e dei nostri contatti in Australia. Per non avere rotture ulteriori visto che non abbiamo tempo da perdere con Haters da tastiera pubblico la risposta del ospedale di contatto che mi dice che vuole che gli spediamo le cose e se loro non avranno bisogno le daranno agli altri centri veterinari vicini!!! Non capisco come gente possa trovare del marcio in questa bella iniziativa!!!”, ha scritto, riportando appunto la conversazione.

Ma nonostante tutto prevale il sorriso: “Non smetterò mai di ringraziare tutte le persone (e siete tantissimi) che ci stanno supportando in questa bella iniziativa che sta diventando così grande e così preziosa. Il nostro piccolo Canton Ticino si è dimostrato solidale e fantastico (apparte qualche piccola mela marcia che non sto qui neanche a citare) e anche la vicina Italia ci sta aiutando e si sta muovendo per aiutarci, siete fantastici, in neanche 24 ore questo è il materiale ricevuto!!!”.

Chi vuole ancora contribuire può aiutare anche economicamente le volontarie. Spedire i pacchi costa infatti circa 130 franchi per ogni spedizione, stando ai numeri di oggi se ne faranno una decina.

Le coordinate per chi vuole donazioni sono:

IBAN CH 1700764139605212002 - Banca Stato Canton Ticino, dicitura : aiuto animali Australia