Anche Borradori dà il suo contributo per i koala. Domani o dopo le prime spedizioni

LUGANO - Domani o dopo partiranno i primi pacchi di calze e garze per l’Australia verso ospedali e associazioni che si occupano di koala, opossum, canguri, rettili ed altri animali feriti.

Il materiale arrivato è talmente tanto che probabilmente ci saranno altre spedizioni la prossima settimana. Nadia Parise ci ha spiegato come l’ondata di solidarietà ha coinvolto anche il lato economico, dato che, almeno per quanto riguarda il Sottoceneri, ci sono soldi a sufficienza per spedire i pacchi (ricordiamo, inviare un pacco di 10 chili costa circa 130 franchi). Qualcosina serve ancora nel Sopraceneri (il materiale è quantitativamente maggiore), ma la raccolta procede spedita.

Nel frattempo, anche Marco Borradori, sindaco di Lugano, ha voluto aiutare gli sfortunati animali australiani ed ha portato un contributo economico a Nadia Parise. Grazie anche a questo, la spedizione dei pacchi è possibile.

La volontaria è commossa e ancora una volta ringrazia: “Carissimi amici, questo messaggio è rivolto a VOI tutti, che ci avete e ci state e ci sosterrete anche in futuro, con garze, garzine, soldini, calzette, messaggi di complimenti, e in tutti gli altri splendidi modi. Abbiamo ricevuto sostegno e amore da tutto il Canton Ticino, e anche dal resto della Svizzera, e dalla vicina Italia . Volevo ringraziarvi e non smetterò mai di dirvi che siete stati tutti splendidi e rendete il mondo più bello. Tutti si stanno muovendo per questa causa, farmacie, privati, e istituzioni. Oggi il Sindaco di Lugano Marco Borradori ha dato anche lui un prezioso aiuto, e come vedete dalle immagini allegate che sono SOLO una piccola parte del vostro lavoro, tanti è quasi TUTTI stanno facendo tantissimo. Volevo solo dirvi che appena i pacchi saranno pronti e in spedizione vi aggiornerò con foto”.

Contro quelle poche persone che purtroppo riescono a dubitare anche di quest’azione, verranno poi postate anche foto dall’Australia quando il materiale arriverà.

Per chi desidera ancora donare, il conto è: IBAN CH 1700764139605212002 - Banca Stato Canton Ticino, dicitura : aiuto animali Australia