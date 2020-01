I pacchi partono domani per l'Australia. Intanto anche Max Bartolini si attiva: "Gli animali non devono pagare per noi"

LUGANO – Domani mattina è il grande giorno per i pacchi di calze e garze raccolte per gli animali feriti dall’incendio in Australia! Sono pronti a partire, domani alle 9 le volontarie saranno in Posta per la spedizione verso gli ospedali australiani che stanno accudendo koala, opossum, rettili ecc.

Ma la gara di solidarietà non si ferma con lo straordinario risultato raccolto da chi, dividendosi tra Sopraceneri e Sottoceneri. Max Bartolini, organizzatore di Lugano Cliff Diving ha lanciato attraverso una pagina Facebook, Help Australia Animals, un’altra raccolta dal titolo “Una goccia per l’Australia”. Si possono donare da un franco a 20 franchi.

“Non é giusto che siano le specie animali ha pagare per noi”, ha scritto, affranto. “Che siamo gli ultimi arrivati e pretendiamo di essere la specie dominante, di avere il diritto di distruggere e succhiare la linfa vitale della terra. Personalmente sono schifato, dal nostro vivere, a quante ca--ate diamo priorità, al nostro vivere esclusivamente egoistico, abbiamo perso completamente il collegamento con tutto quello che ci circonda. Viviamo come se non ci fosse un domani, non impariamo mai da nostri errori, siamo disconnessi dalla natura e dalla terra. Forse le nuove generazioni, oltre che pagare anche i nostri errori, magari avranno la forza di cambiare, qualcosa sembra che si stia movendo, ma la devastazione dell'ultimo anno, incendi in Amazzonia e Australia, non ci sta insegnando niente.... se solo potessimo realmente cambiare.... vivremmo meglio tutto”.

Per il momento sono stati raccolti circa 1'000 franchi, fra gli altri ha partecipato anche il democentrista Tiziano Galeazzi, il quale ha espresso il suo dispiacere per quanto sta accadendo: “Esistono anche loro, i koala, su questa madre terra ma non solo. Oltre all'uomo, il genere animale e vegetale. In ogni modo l'amico Max Bartolini si è attivato per raccogliere fondi a favore degli animali australiani, per tutti coloro che riescono ad essere salvati dai roghi degli incendi purtroppo. Il Koala è il simbolo di questa tragedia che va a toccare un continente, una nazione e la sua popolazione, cosi come l’habitat naturale. Ho contribuito volentieri a questa solidarietà canton ticinese tramite l'amico Max Bartolini!! Mi auguro gli aiuti aumentino e che giungano al più presto laggiù, nell'inferno australiano”.

Durante il loro concerto Dede Angelucci e Ale Gambazzi hanno dato la possibilità di continuare la raccolta, mentre il Just Café ha offerto la location per un evento.

Il conto corrente per donare è: IBAN: CH87 8080 8002 7666 1740 6

intestato a Massimo Bartolini,

piazza A. Giambonini

6978 Gandria

nelle comunicazioni indicate: una goccia per l'Australia

Bartolini devolverà quanto raccolto al Koala Hospital, per adottare dei koala (costo dai 40 ai 70 dollari) e per comprare materiale medico.