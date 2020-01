Vallemaggia, 51enne cade da un camion: serie ferite. Dinamica da chiarire

CEVIO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 12 in via Gerascia a Cevio vi è stato un infortunio sul lavoro presso il magazzino di una ditta. Un 51enne autista italiano della provincia del Verbano-Cusio-Ossola stava assicurando con delle cinghie alcuni tubi in pvc sul cassone di un camion.

Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è caduto a terra da un'altezza di circa 3 metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Salva e della Rega, che dopo avere prestato le prime cure all'uomo, lo hanno trasportato in elicottero all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 51enne ha riportato serie ferite.