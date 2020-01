Facebook rimuove il video di Salvini che citofona a un presunto spacciatore: "Incita all'odio"

ITALIA – Il tanto chiacchierato video in cui Matteo Salvini citofona a una famiglia italo-tunisina per chiedere "se è vero che spacciate" è stato rimosso da Facebook. A seguito delle numerose segnalazioni ricevute dagli utenti, Facebook ha rimosso il video per "incitamento all'odio", questa la motivazione. Il filmato, che rientrava nella strategia mediatica della Lega per il sostegno a Lucia Borgonzoni in Emilia-Romagna, aveva totalizzata centinaia di migliaia di visualizzazioni.

La scelta di Salvini era stata parecchio criticata anche dall'ambasciata tunisina e dal capo della Polizia Franco Gabbrielli che aveva espressamente detto "no alla giustizia porta a porta", consigliando a Salvini di "citofonare dai mafiosi che non è riuscito a catturare da ministro".