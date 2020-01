Nascondeva centinaia di grammi di cocaina in auto: in manette un 24enne

CAMPIONE D'ITALIA – Il Ministero pubblico, la Polizia cantonale, le Guardie di confine e la Polizia comunale di Chiasso comunicano che il 30.01.2020 è stato arrestato un 24enne cittadino albanese residente in Albania. L'uomo si trovava a bordo di una vettura con targhe ticinesi in entrata in Svizzera ed è stato fermato dalle Guardie di confine presso il valico doganale di Campione d'Italia.

La perquisizione del veicolo ha permesso di rinvenire diverse centinaia di grammi di cocaina, occultate all'interno del mezzo. L'ipotesi di reato nei suoi confronti è di infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Zaccaria Akbas.