C’è il primo caso di coronavirus in Lombardia

LOMBARDIA – Aveva cenato insieme a dei colleghi reduci da un viaggio in Cina. Così, un 30enne lombardo e residente a Codogno, comune di 15mila abitanti in provincia di Lodi– è stato risultato positivo al test del coronavirus. Da ieri è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno e le sue condizioni sono ritenute al momento molto gravi. Le autorità italiane stanno procedendo alla ricostruzione dei suoi spostamenti e all'individuazione delle persone entrate in contatto con lui nelle ultime settimane.

"Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie", ha detto alla stampa l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.