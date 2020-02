Coronavirus, Foletti contro Valenzano Rossi: "Preoccupa inutilmente i cittadini"

LUGANO – “La diffusione del coronavirus nella vicina Lombardia e l’afflusso di turisti e lavoratori provenienti da paesi contagiati preoccupano molto anche la popolazione ticinese, vista la vicinanza geografica e i numerosi contatti quotidiani soprattutto fra il Ticino e la Lombardia, con il conseguente notevole aumento del rischio di contagio”, è quanto ha affermato la capogruppo del PLR e candidata al Municipio di Lugano Karin Valenzano Rossi in un'interrogazione al Municipio in merito alla preoccupante situazione nel nord-Italia, dove i casi di contagio sono arrivati a oltre 150.

Nella giornata di ieri, il Municipale leghista Michele Foletti ha però 'consigliato' a Valenzano di "non preoccupare inutilmente i nostri concittadini" con atti parlamentari allarmisti. "Il Municipio di Lugano – chiarisce Foletti su Twitter – ha piena fiducia nel dicastero di Michele Bertini che si occupa della protezione delle persone".

Morena Ferrari Gamba – candidata PLR al Municipio di Lugano – non ha mancato di rifilare qualche bordata alla compagna di lista. "Fare – scrive sui social – interpellanze sapendo che le risposte arrivano solo fra un mese (quindi inutili rispetto all'urgenza del tema) e che creano solo costi per le risposte...sa solo di campagna elettorale. Non dimentichiamoci che le autorità stanno lavorandoci e non sono un branco di deficienti. Questo è un problema serio e non da campagna elettorale".