Coronavirus, la Clinica Moncucco: "Da noi il caso accertato oggi. Massima sicurezza per pazienti e collaboratori"

LUGANO - La Direzione della Clinica Luganese Moncucco ha diramato poco fa una nota stampa confermando che in data odierna è stato accertato un caso di un paziente affetto da Coronavirus. La Clinica ha deciso questo passo per garantire la massima trasparenza e ha messo a disposizione i suoi medici per la conferenza stampa in corso a Bellinzona.

“La Clinica – si legge nella nota - sta ponendo la massima attenzione alla gestione di questo caso, garantendo la sicurezza di tutti i pazienti e dei propri collaboratori. Il servizio di Pronto soccorso e i reparti di cura della struttura sono normalmente operativi. I contatti con l'Ufficio del Medico cantonale e con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono costanti, così da mantenere monitorata la situazione e garantire il pieno rispetto dei protocolli di presa a carico”.