Paura per il secondo contagiato. Merlani: "È in terapia intensiva"

Lo comunica il DSS informando che è in corso la ricostruzione dei contatti stretti del paziente per determinare eventuali misure di quarantena

LUGANO - Se il primo paziente ammalato di Coronavirus in Ticino sostanzialmente era guarito senza complicazioni, la situazione del secondo, ricoverato a Moncucco, è grave.

“Questo paziente è più anziano del primo e ha un quadro clinico con delle patologie pregresse. Ora si trova ricoverato in terapia intensiva e la sua situazione è seria”, ha detto il Medico Cantonale Giorgio Merlani a TeleTicino.

Nel nostro Cantone, in quarantena ci sono cinque persone entrate in contatto col primo paziente, di cui due hanno avuto sintomi ma sono risultati negativi, due contatti di un positivo in Svizzera tedesca e sette casi venuti in contatti con l’uomo ora grave. Per la maggior parte dei contatti del primo contagiato, domani finirà il periodo di quarantena.

“Se prima si faceva il tampone a chi veniva dalla Cina, ora coi casi in Lombardia ci è sembrato opportuno testare chi ha sintomi gravi”, ha spiegato, precisando che i sintomi sono febbre e problemi respiratori. “All’inizio si facevano pochi test al giorno, in totale ora sono più di un centinaio, di cui solo due, come noto, positive.