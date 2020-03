Coronavirus, la gaffe di Berset: si scorda le regole e mette in imbarazzo la collega

BERNA – "Così ci proteggiamo". È il titolo dato dalla Confederazione alla campagna di informazione sul nuovo coronavirus. Poche regole chiare. Dal lavarsi accuratamente le mani e mantenere le distanze tra le persone fino al divieto di stringersi la mano per evitare un maggior rischio di contagio. Regole, soprattutto quest'ultima, non sempre rispettate per abitudine ed educazione o per questione di rispetto.

Qualche difficoltà nel rispettare le nuove norme di prevenzione l'ha riscontrata anche il ministro della salute Alain Berset, che ieri sera si è reso protagonista di una gaffe in diretta con la presidente della Conferenza dei direttori cantonali della sanità Heidi Hanselmann Berset, infatti, ha stretto la mano alla donna che, non senza imbarazzo, ha ricambiato il saluto in barba alle disposizioni emanate dalle stesse autorità.

Nel video (al minuto 55:30) il momento della gaffe.