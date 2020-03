La Lombardia valuta la chiusura totale. "Altri 15 o 20 giorni così non li reggiamo"

MILANO – E se la Lombardia mettesse il coprifuoco, fermando completamente tutte le attività tranne quelle dei negozi alimentari e delle farmacie? È un’ipotesi che si fa sempre più concreta.

L’ assessore al Welfare Giulio Gallera a Rai1 ha detto che si era già avanzata la richiesta ma era stata bocciata. “Forse è arrivato anche il momento di inasprire ancora di più le misure. Chiudere per 15 giorni interamente almeno la Lombardia può servire a ridurre o bloccare la diffusione del virus, lo dicono gli esperti. Perché noi altri 15 o 20 giorni con una crescita così forsennata delle persone nei pronto soccorso e nelle terapie intensive non li reggiamo, non li regge la Lombardia e non li regge l’Italia”, ha ammonito senza mezzi termini.

“Non possiamo resistere ancora per molto”, ha lanciato l’allarme il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.