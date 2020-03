Continua l'aumento dei casi positivi: una trentina in più di ieri, si sfiorano i 130 in Ticino

BERNA – Continuano ad aumentare a ritmo veloce i contagi in Ticino: stando ai dati forniti nel corso di una conferenza stampa, si è arrivato a 128 casi, ben 29 in più rispetto a ieri. In tutta la Svizzera siamo a 645 casi, con circa 8'000 situazioni ancora da chiarire.

In Europa i contagi hanno raggiunto gli 80mila, con oltre 700 morti. In Italia i casi registrati superano i 10mila. In Svizzera siamo ormai 645 i casi positivi, 613 dei quali confermati. Tre sono stati i decessi, ma ben 8mila sono i casi ancora da chiarire. Il Ticino è il cantone in cui la situazione è più critica, con 128 casi, seguito solo da Ginevra. Per contro, l’epidemia in Cina e Corea del Sud sta rallentando.

Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, direttrice della SECO, ha detto che sul piano economico le indennità per il lavoro ridotto saranno lo strumento principale per aiutare le aziende in difficoltà. Adesso il preavviso potrà essere di 3 giorni e non più di 10 e sarà più facile accedervi.

Christian Bock, direttore dell'Amministrazione federale delle dogane, ha invece confermato la notizia che abbiamo diffuso ieri sera: “In Ticino si è deciso di chiudere 9 valichi doganali con l’Italia, per concentrare i controlli alle dogane principali. Non si tratta di una chiusura delle frontiere, ma di una semplice misura”.