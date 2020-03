Resto a casa ma vado online. Un'agenzia di Stabio connette il mondo, se sogni un sito web, è il momento giusto

STABIO – Questo è il momento giusto di andare online e sviluppare quell'idea che da tanto hai nel cassetto! In tempi di quarantena, si sprecano le idee per passare il tempo. In molti stanno facendo grandi pulizie in casa oppure ordine, quelle incombenze noiose trascurate a lungo. Altri stanno recuperando le serie tv che avevano perso o si rilassano con un buon libro, che magari è rimasto sullo scaffale della libreria troppo a lungo.

Un periodo come questo è senza dubbio perfetto per studiare qualcosa che da tempo si voleva approcciare, nella calma della propria casa. O di lanciare qualche sogno. In fondo, non bisogna per forza uscire per spiccare il volo… bastano la tecnologia e i pc. Chi non ne è convinto, pensi all’ondata di telelavoro o banalmente agli aperitivi organizzati attraverso le app di videochiamate.

La società Aimaproject SA - Agenzia di Comunicazione di Stabio ha avuto un’idea per permettere a chiunque di sfruttare le proprie idee e incanalarle online. Magari è da tempo che sogni un sito tutto tuo e non sai come fare? Il progetto #Restaacasa e Vai #Online ! è quello che fa per voi.

Con tariffe agevolate, gli esperti Diego e Luisa realizzeranno il vostro sito. Le possibilità sono molteplici: uno Shop Online agile ed economico con lo stretto necessario per partire e gestire il tutto in completa autonomia, un Sito One Page velocissimo per far conoscere in modo chiaro e conciso la tua attività e i tuoi servizi, un Sito semplice e funzionale per proseguire con tutte le tue attività (corsi, eventi) mediante lo streaming video, la coordinazione e quanto serve per lo smart working della tua azienda ed altre idee per le imprese. Oppure, un blog dove esprimere i propri pensieri.

Quale modo migliore per raggiungere il mondo, senza sentirsi soli, in questo momento dove l’imperativo è distanti ma vicini?

