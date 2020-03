Una moto si scontra con un trattore, il centauro è grave

SEMENTINA - La Polizia cantonale comunica che oggi verso le ore 14:00, a Sementina in via Locarno è avvenuto un incidente della circolazione stradale con ferimento. Un 58enne domiciliato nel Locarnese circolava a bordo di un motoveicolo su via Locarno in direzione di Bellinzona.

Per cause che l'inchiesta dovrà stabilire, giunto all'altezza di via all'Isola ha urtato un trattore che circolava in direzione opposta e stava svoltando sulla citata via. L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore del motoveicolo e la fiancata del trattore.

A seguito dell'urto il motociclista è stato sbalzato a terra. Alla guida del trattore vi era un 20enne domiciliato nel Mendrisiotto.

Sul posto, oltre la Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde e la REGA che hanno prestato le prime cure e trasportato all'ospedale il motociclista.

A detta dei medici l'uomo ha riportato gravi ferite ma non tali da metterne in pericolo la vita.

Sul posto pure la Polizia dei trasporti che h a collaborato per la gestione e il ripristino della circolazione stradale.