Uno dei volti della lotta al Covid in Svizzera va in pensione. Ma rimarrà in prima linea

BERNA – Abbiamo imparato a conoscerlo in queste settimane di epidemia Covid: Daniel Koch è apparso sempre più spesso nelle conferenze stampa. Da domani avrà un nuovo ruolo, ma continuerà a rimanere uno dei volti principali del periodo difficile.

Infatti, come comunica l’USFP stesso, dal 1° aprile 2020 Stefan Kuster assume la direzione della divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP succedendo a Daniel Koch che andrà in pensione, ma durante la pandemia di coronavirus continuerà a lavorare con l’incarico di «delegato dell’UFSP per la COVID-19». In questa nuova veste fornirà consulenza e sostegno all’UFSP e lo rappresenterà in pubblico.

Il 30 aprile 2020 Daniel Koch va in pensione dopo aver diretto per dodici anni la divisione Malattie trasmissibili dell’UFSP. Data la situazione straordinaria, continuerà però a lavorare per la Confederazione: per tutta la durata della pandemia di coronavirus Daniel Koch continuerà a svolgere i propri compiti per la lotta a questo virus con l’incarico di «delegato dell’UFSP per la COVID-19». In questa veste fornirà consulenza e sostegno al direttore dell’UFSP Pascal Strupler, nonché alla task force dell’Ufficio per la pandemia di coronavirus. Inoltre Daniel Koch continuerà a rappresentare l’UFSP nelle conferenze stampa della Confederazione.

Stefan Kuster succede a Daniel Koch come responsabile della divisione Malattie trasmissibili dal 1° aprile 2020. Stefan Kuster dispone di un titolo di studio in medicina con abilitazione all’insegnamento universitario e di una doppia specializzazione in medicina interna generale e in infettivologia. Ha conseguito un master in Clinical Epidemiology and Healthcare Research all’Università di Toronto, completato da un executive MBA. Stefan Kuster ha svolto diverse funzioni presso l’Ospedale universitario di Zurigo e il centro nazionale per la prevenzione delle infezioni Swissnoso. Da ultimo è stato medico dirigente della Clinica di malattie infettive e igiene ospedaliera dell’Ospedale universitario di Zurigo.

Stefan Kuster vive nel Cantone di Zurigo, è sposato e ha due figli.